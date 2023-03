Jennylyn balik-alindog

Balik-alindog si Jennylyn Mercado sa muling pag-train niya sa triathlon.

Binabalik nga ni Jen ang dati niyang katawan bago siya sumabak uli sa taping. Uunahin daw muna niya ang mag-training para sa triathlon.

Post pa niya sa Instagram, “Triathlon training—the ultimate test of the mind, body, and spirit. Happy to be back at it!”

Kasama ni Jen sa kanyang pag-train ulit ang mister na si Dennis Trillo. Sinasamahan siya palagi ng mister na mag-bike sa bundok ng Tanay, Rizal. Minsan ay sumasama rin ang mga anak nilang sina Jazz at Calix sa kanilang biking trip.

Ilang triathlon events na ang sinalihan ni Jen noong isa pa lang ang anak niya. Ngayong dalawa na ang anak niya, gusto pa rin patunayan ni Jen na kaya pa rin niyang makipag-compete.

Nagpasabi na si Jen na babalikan niya ang taping ng natengga niyang teleserye with Xian Lim na ‘Love. Die. Repeat.’ dahil natigil ang ‘yon nang nabuntis siya sa baby nila ni Dennis na si Dylan.