James Dela Cruz, Maricar Camacho hari at reyna ng Milo Marathon-Manila

NAGHARI’T reyna sina James Dela Cruz at Maricar Camacho sa National Milo Marathon-Manila Leg nitong Linggo paalis at pabalik sa SM Mall of Asia grounds sa Pasay.

Pumoste si Dela Cruz ng 2 oras, 31 minuto at 58 segundo sa makasabog-baga at makabali-tuhod na 42.195-kilometrong karera.

Nakaungos siya sa pumangalawa’t pangatlong sina Florendo Lapiz (2:34:40) at Welfred Esporma (2:44:02).

May 3:11:13 clocking naman si Camacho ng Cavite na sinegundahan ni April Rose Diaz ng Gen. Santos (3:13:09) at tinerserahan ni Lizane Abella (3:16:20).

Sinubi nina Dela Cruz at Camacho ang premyong tig-P50K mula sa Nestle Philippines, Inc.

Nagkaroon din ng side event ang lolo ng full-marathon sa bansa ng half-marathon, 10K, 5K at 3K. (Ramil Cruz)