It’s a tie na ba sa mga ‘kaliwete’

Dapat maging mabait na ngayon sa kanilang misis at mga anak ang mga tatay na may “sugar babe” kung gusto nilang mahimas pa rin ang parang bulak sa lambot na braso ng kanilang bebot kaysa humimas sila ng matigas at malamig na rehas sa kulungan.

Dati mga tropapips, nagrereklamo ang mga bebot na mas madali silang madiin sa kasong adultery kapag mayroon silang boylet, kumpara sa mga kelot na may chix dahil mas mahirap patunayan sa korte ang pagtataksil ni mister sa kasong concubinage.

Kaya nga humihirit noon ang mga grupong kababaihan na ipantay ang batas pagdating sa usapin ng pagtataksil. Hirit nila, amyendahan ang batas padaliin din ang mga kailangang katibayan o patunay na tumitikim ng ibang putahe si mister na ang kadalasang katwiran ay nakakasawa kung laging “adobo” ang tinitikman.

Sa adultery kasi, swak na sa banga ang bebot na kasal na kapag nahuli siya sa akto na kasama, o kasiping ang kaniyang boylet.

Pero sa concubinage na ikinakaso sa mga lalaking kasal na at may side bet na chix, may iba pang dapat ipakitang ebidensiya ang nagsampa ng kaso para patunayan na nagtataksil si mister.

Kaya nga may mga mister na ipinagyayabang pa sa tropa ang may bebot sila. May mga mister din na ginagawang panakot kay misis na iiwanan niya ito at ang mga bata kapag hindi tumigil sa katatalak tungkol sa chix niya.

Ano nga naman ang magagawa ni misis kung hindi naman niya maipapakulong si mister dahil hindi niya basta mapapatunayan sa korte na nambababae ito? Hanggang sa dumating na nga lang ang panahon na mas madalas na si mister sa bebot niya kaysa sa kaniyang legal wife.

Pero nag-iba na ang usapan ngayon tungkol sa mga mister na “kaliwete” dahil sa desisyon ng Korte Suprema. Aba’y talagang pinanindigan nga mga tropapips ng mga mahistrado ang desisyon nila na bigyan ng parusang kulong ng hanggang walong taon ang lalaking may kabit.

Pero hindi sa kasong concubinage nalambat si mister kung hindi sa kasong paglabag sa Republic Act (RA) No. 9262, o ang Anti-Violence Against Women and their Children Act, ang batas na proteksiyon sa mga babae at bata.

May probisyon sa naturang batas tungkol sa “psychological violence,” at nagdesisyon ang mga mahistrado na pasok rito ang pangangaliwa ni mister dahil sa sinapit na trauma o emosyonal na paghihirap ni misis at kanilang anak.

Kaya kung gusto ni mister na mambabae, dapat na hindi niya bigyan ng problema si misis at kaniyang mga anak dahil maaari siyang kasuhan ng concubinage at paglabag sa RA 9262. Kung makalusot man siya sa concubinage, baka malaglag siya sa “psychological violence.”

Ang tanong, dapat naman kayang magreklamo ngayon ang mga kelot na papaano naman ang mga mister na nakararanas din ng “psychological violence” mula sa kanilang mga war freak na misis? Dapat kayang ipasa na ang panukalang “battered husband” bill? Tandaan: “Bata mo ko at Ako ang Spy nyo”