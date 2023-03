Iskul niratrat ng transgender, 6 sapol

Todas ang anim katao, kabilang ang tatlong mag-aaral at tatlong guro matapos na walang habas na mamaril sa isang eskuwelahan ang ‘transgender man’ na nabaril at napatay ng mga awtoridad kalaunan sa Nashville, Tennessee noong Lunes nang umaga.

Pawang edad siyam ang mga nasawing bata habang kinilala naman ang mga namatay na guro na sina Dr. Katherine Koonce, 60-anyos, head ng Covenant Presbyterian School; Cynthia Peak, 61, substitute teacher; at Michael Hill, 61, custodian sa nasabing paaralan.

Samantala, napatay naman ng mga awtoridad ang suspek na si Audrey Elizabeth Hale, 28-anyos, sa lobby area sa ikalawang palapag ng eskuwelahan kung saan din ito nag-aral.

Sa ulat ni Nashville police spokesperson Don Aaron, armado ng dalawang assault rifle at handgun ang suspek nang pumasok ito sa Christian Covenant School mula sa side door, at walang habas na namaril pasado alas-10:00 nang umaga.

Sinabi ng mga awtoridad na isang transman ang suspek pero hindi na nagbigay ng ibang detalye ang mga ito.

Tumutulong na ang Federal Bureau of Investigation (FBI) at Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosive (ATF) sa local Police para tukuyin ang motibo at alamin kung saan galing ang baril na ginamit ng suspek sa krimen.

Wala pang ulat ang embahada ng Pilipinas sa Washington DC kung may mga pinoy na nadamay sa pamamaril sa nasabing eskuwelahan na may 200 estudyante. (Dave Llavanes Jr.)