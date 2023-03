Elisse-McCoy second chance, mas nakakakilig

Simpleng ‘My Date’ lang ang caption ni Elisse Joson sa photo nila ni McCoy de Leon sa kanyang Instagram story, pero sobra-sobrang kaligayahan ang idinulot no’n sa fans nila.

Magkadikit ang mukha nina McCoy at Elisse sa photo. Kuha ‘yon sa dinaluhan nilang kasal ng mga kaibigang sina Vernice Enciso at James Alfred Dichaves.

Makikita rin sa IG post ni Tim Yap ang mga photo sa naturang kasal, at kasama nga niya sa isang photo sina McCoy at Elisse.

Siyempre, tuwang-tuwa at nagpaulan ng mga pulang puso ang fans ng McClisse.

‘Kaaliw rin ang mga fan na kinonek ang mga buhay nina McCoy at Elisse sa mga karakter nila sa seryeng ‘FPJ’s Batang Quiapo’ at ‘Dirty Linen’.

Si McCoy bilang nakakabuwisit na kapatid ni Coco Martin, na nagnakaw ng datung para ipang-date. Si Elisse na nagbalik para paibigin uli si Zanjoe Marudo sa ‘Dirty Linen’.

“Pareho ang role niya in real life at sa serye. The ex is back with a bang bilang Sophie sa ‘Dirty Linen’. At siyempre ang pagbabalikan nila ni McCoy.”

“Parehong nakakainis ang mga karakter nila sa ‘FPJ’s Batang Quiapo’ at ‘Dirty Linen’. Pero, in real life, sobrang love na love ko sila.”

“Pag niloko ni McCoy si Elisse, lagot siya kay Tanggol (role ni Coco).”

“Ayan, kaya pala ninakaw pang-piyansa ni Tindeng, kasi idi-date si Elisse.”

“Natauhan ka na siguro sa bugbog ni Tanggol, kaya bumalik kay Elisse.”

“Nagsama ang mga kontrabida. David and Sophie in one frame.”

Pero siyempre, lahat ay masaya sa nakikita nilang lambingan ulit nina McCoy at Elisse. Sabi nga, hindi masama ang balikan ang tunay mong mahal. Hindi rin masama ang magbigay ng second chance, lalo na kung makapagpapaligaya talaga sa iyo, at sa mga taong mahal mo. (Dondon Sermino)