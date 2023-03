DonBelle, FranSeth bakbakan sa Prom King & Queen

Grabe ang labanan sa pagiging Prom King & Queen ng kauna-unahang ‘Star Magical Prom’ na magaganap sa March 30, 2023.

Sa latest na ranking na nilabas ng Star Magic sa kanilang official social media accounts, nangunguna sa nagaganap na online voting ang tambalang DonBelle nina Donny Pangilinan at Belle Mariano na sinundan naman ng FranSeth love team nina Francine Diaz at Seth Fedelin.

Ikinagulat naman ng Kapamilya fans ang pagpasok ng former ‘Marry Me, Marry You’ star na si Luis Vera Perez na nasa top 3 ng Prom King.

Nasa ika-apat na puwesto naman para sa Prom King ang bida ng iWantTFC original series na ‘Teen Clash’ na si Aljon Mendoza. Ang ka-love team niyang si Jayda Avanzado ang makaka-date niya sa prom, pero hindi pa ito pumapasok sa Top 5 ng Prom Queen. Habol, girl!

Ikinagulat din ng netizen ang pagpasok sa ikalimang puwesto ni Francis Concepcion na dating miyembro ng TNT Boys na kahit hindi masyadong visible ay malakas sa online voting.

Mas matindi ang labanan para sa Prom Queen dahil mula sa malalakas na fandom ang mga nakapasok sa Top 5. Nasa una at ikalawang puwesto nga sina Belle at Francine na sinundan naman ni Andrea Brillantes na kakakuha lang ng yes sa ‘promposal’ niya sa boyfriend na si Ricci Rivero.

Nakuha naman ni ‘PBB Kumunity Season 10’ big winner Anji Salvacion ang ika-apat na puwesto habang si Kaori Oinuma naman na dati rin ‘PBB’ Teen Housemate ang nakakuha ng ikalimang puwesto.

Naku maraming fans ng ibang Star Magic artists and love teams ang nabigla at nalungkot sa partial result, pero I‘m sure magbabago pa ang ranking lalo pa’t alam na nila ang latest ranking so mas bobonggahan pa nila ang pagboto.

Sabi nga ng isang netizen, very ‘PBB’ ang nangyayaring botohan.