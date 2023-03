Dina matindi karanasan sa virus

Mahaba pala ang interview ni Maricel Soriano kay Dina Bonnevie sa YouTube channel ng Diamond Star. At may mga deleted scene nga sila, o tipong hindi muna na-upload dahil sa mga sensitibong topic.

At isa nga sa napag-usapan nila ay ang tungkol sa pagkakasakit ni Dina ng COVID-19. Sabi ng mahusay na aktres, sampung araw siyang naospital noong kasagsagan ng virus.

Naka-lock in taping daw sila noon, at sa ilang araw na bakasyon na binigay sa kanila, umakyat siya ng Baguio.

“Paglabas ko, umakyat ako ng Baguio, bumili ako ng mga tela. Pagbalik ko nanghihina na ako. Sabi ng stepdaughter ko, ‘Tita baka you’re just tired. You want, I’ll call the masahista.’ So, nagpamasahe na ako.

“The next day, paggising ko, nagulat ako, hindi na ako makalakad papuntang banyo. Tinawag ko asawa ko, sabi ko, ‘I can’t get up, I cannot walk.’ Nanginginig ang buong legs ko. What’s happening to me?

“Nagpa-test ako, at positive nga ako.

“Alam mo ba, I waited outside the hospital na, siyempre positive ako, umaga ‘yon, sabi ng doctor, umuwi ka muna, we’ll call you.

“With all the dialogue ng asawa ko na, ‘I don’t want my wife to die, do the best. Please take care of her!’ Siyempre inisip ko, Congressman, ganito ganiyan. Pero, wah!

“Sa bahay nahirapan na ako huminga. So kinuha ko oxygen tank ng daddy ko. Hindi ko na kaya.

“You know, I waited from the garahe of the hospital from 6 in the evening, pumasok ako ng quarter to 1 ng madaling araw sa room. Kasi gano’n karami ang pasyente, walang paglalagyan sa iyo.

“And walang gustong mag-nurse sa akin. Eh kasi nga suspetsa nila Delta (variant), kasi pala pag A-positive blood mo, medyo ano, banyaga ang lola mo, kaya ang nakuha kong sakit banyaga rin,” kuwento ni Dina kay Marya.

Pero, mas nakakaloka ang kuwento ni Dina na habang nasa hospital siya ay nag-flashback na ang mga nakasama niya sa showbiz, pati mga nakaaway raw niya.

“Doon na nag-flashback mga nakasama ko sa showbiz. From the beginning, si Mother Lily, si Maricel (Soriano), si Snooky (Serna). Kumusta na kaya sila?

“Kumusta na kaya ang mga ex ko? Mga ex ko oh. Hahahahaha!

“Sabi ko, ‘Lord meron ba akong dapat patawarin? Sabi ko, kung kukunin mo na ako Lord, at least, bigyan mo naman ako ng time to say sorry, or for me to forgive them.’

“Gano’n pala, na kapag talagang ano…

“Eh, allergic pa ako sa antibiotic. Tapos, every day sinasaksakan ako sa tiyan, para raw hindi mag-blood clot or something. Buong hospital naririnig ang sigaw ko, kasi ang sakit.

“Allergic ako sa penicillin family. So, sabi ko, paano ako gagaling? Dasal na lang talaga…” sabi ni Dina.

Vice-Ivana, Coco-Jodi patok sa Netflix

Mabenta pa rin sa panlasa ng mga Pinoy ang mga pelikula ng ABS-CBN Star Cinema. Ang bongga lang dahil umangat agad sa top chart ng Netflix Philippines ang mga 2022 MMFF entries nila na ‘Partners in Crime’ nina Vice Ganda, Ivana Alawi, at ‘Labyu with an Accent’ nina Coco Martin, Jodi Sta. Maria.

Noong Pebrero nga ay naging Top 1 Movie rin sa Netflix PH ang Star Cinema film nina Donny Pangilinan at Belle Mariano na ‘An Inconvenient Love’ nang ipinalabas ito sa Netflix.

Naging Top 10 most watched non-English films din ng Netflix at Top 10 Movies ng Netflix charts sa ibang mga bansa ang DonBelle movie.

Masaya ang mga fan na naipapalabas ng Star Cinema ang mga bago nilang pelikula sa Netflix dahil mas marami pa ang nakakapanood online.