Devin Booker, Suns kapit-tuko sa No. 4

UMISKOR ng 27 si Devin Booker at minaniobra ng Phoenix reserves ang kalas ng Suns para sagasaan ang dinayong Utah Jazz 117-103 Lunes ng gabi sa Salt Lake City.

Rumesponde off the bench sina Terrence Ross (13 points), Cameron Payne (12) at Bismack Biyombo (11).

May 14 points su Deandre Ayton na bumalik sa starting lineup ng Phoenix mula bruised hip injury.

Kumapit sa No. 4 sa West ang Suns (40-35) sa unahan ng Clippers (39-36).

Kinapos ang 25 points ni Lauri Markkanen at 18 markers at career high-tying 7 blocks ni Walker Kessler sa Jazz (35-40) na nasa No. 12 at nawala sa play-in picture.

Habang halos puro back ups ang nasa court, nagkasa ng 17-2 run ang Suns mula dulo ng third quarter patawid ng fourth tungo sa 95-83 lead 9 minutes na lang sa laro.

Pagbalik nina Booker, Ayton at Chris Paul kulang 5 minutes pa ay inalagaan na lang ang double-digit lead.

Sa first quarter lang ay naka-18 points na si Booker. Maangas na 20 of 22 mula sa stripe ang Phoenix. (Vladi Eduarte)