Dagok sa Lady Bulldogs! Princess Robles namaga tuhod, bomalabs kontra Lady Maroons

NAHAHARAP sa panibagong pagsubok ang National University (NU) Lady Bulldogs sa kalagitnaan ng kasalukuyang 85th season ng University Athletics Association of the Philippines (UAAP) women’s volleyball tournament.

Namaga kasi ang kanang tuhod ni Princess Robles kaya nalimitahan ang kanyang playing time laban sa De La Salle University (DLSU) Lady Spikers nitong nakaraang Sabado.

Sinabi ni Lady Bulldogs head coach Karl Dimaculangan na alam nila ang injury ni Robles umaga pa lang bago ang laban kontra La Salle.

“(Si) Princess kasi, namamaga ‘yung tuhod niya. Nung morning pa lang, umiiyak na siya,” sabi ni coach Karl matapos matalo sa Lady Spikers.

Sinabi pa ni Dimaculangan na hindi na nila pipilting palaruin si Robles sa kanilang laban kontra University of the Philippines (UP) Lady Maroons sa darating na Sabado.

“Pwede naman namin siya palaruin pero hindi namin siya pwede isakripisyo for this game,” ayon kay Dimaculangan. “Second round pa lang and iniisip namin kung hanggang saan kami aabot hanggang dulo.” (Cyreel Zarate)