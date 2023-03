Couple sa Bacolod bisikleta ang wedding car

Dinagsa ng heartwarming reaction sa social media ang bagong kasal na nakuhanan ng larawan habang nakasakay sa bike.

Ibinahagi ito ni Theresa Jane DC Gutierrez sa kanyang Facebook account kalakip ang caption na “Saw this beautiful couple. Isa ni sila guro sa 2023 nga gn kasal Cutieeeeeee ! god bless your marriage.”

Ito ay kinilala na sina Tisha Marice De Arroz at Lemuel Bawa-an na ikinasal noong ika-11 ng Marso.

Nakuhanan umano ito ni Theresa bandang hapon nang sila’y pauwi na kung saan makikita sa mga pictures ang newly-wed couple habang magka-angkas sa bisikleta. Mapapansin din ang nakalagay na ‘JUST MARRIED’ sa harapang parte nito.

Nakatanggap ito ng libo-libong likes at dagsang comment mula sa mga netizen.

Gaya na lamang ni Florita Atienza, ani, “Nice couple napakasimple hindi nahiya na bike lang afford nla basta happy lang sila inlove much.”

“Congratulations and best wishes to you both gandang tignan npaka simple pero napakasaya ni bride,” pansin naman ni Teremekz Pasca.

“Simpleng kasal simpleng sasakyan yan ang nagmamahalan anu man ang nakayanan basta nakasal kayo naman ang magsasama gang sa huli mahalaga mahal ninyo at isat isa congrats n best wishes,” komento ni Beth Misarez. (Moises Caleon)