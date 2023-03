Chief sikyo ni Teves utak ng Degamo killing

Isa umano sa nagplano sa pamamaslang kay Negros Oriental Governor Roel Degamo ay ang dating pulis at ngayon ay chief security officer ng HDJ Bayawan Agriventures Corporation Golong Compound sa Sta. Catalina, na pag-aari ni dating governor Pryde Henry Teves.

Sa isinagawang press briefing Martes nang hapon sa Camp Crame, sinabi ni Philippine National Police (PNP) Spokesperson Police Col Jean Fajardo, na ang suspek na si Nigel Lagunay Electona, dating pulis na nakadestino sa Dumaguete City Police Office at isa sa naaresto sa isinagawang raid sa compound na pag-aari ni Teves noong Marso 24 ay nagkaroon ng mahalagang papel sa ginawang asasinasyon kay Gov. Degamo.

“Base po sa report na binigay satin ng STG PRO7 (Special task Group Police Regional Office 7) ay malaki po ang naging papel nitong si Mister Nigel dahil lumalabas po sa mga report at impormas­yon na previously arres­ted na mga suspect na accordingly itong si Nigel ay kasama po sa pagpaplano at in fact, siya po ang tumulong dito sa ating mga gunmen para i-casing at surveillance po itong bahay po ni Governor Degamo,” pahayag ni Fajardo.

Nakuha sa ginawang pagsalakay sa compound ni Pryde Teves ang ilang matataas na kalibre ng baril kabilang ang isang sniper rifle, libong bala mula sa iba’t ibang kalibre ng baril at P19 milyong pera.

Marso 26 naman ng salakayin ng pulisya ang bahay ni Electona sa Brgy. Villareal sa Bayawan City sa bisa ng search warrant kung saan nakakuha rin ng ilang malalakas na kalibre ng baril, granada, mga bala at litrato ng pamilya ni Governor Degamo, mapa ng bahay at litrato ng gate ng residente ng mga Degamo sa bayan ng Pamplona.

Ang mga nasabing bagay na nakuha sa bahay ni Electona ay posibleng isa ito sa nagplano ng pagpatay kay Governor Degamo ayon pa sa pulisya. Itinanggi naman ni Teves na chief security niya si Electona.

Samantala, kahit wala pang warrant of arrest, sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla nitong Martes na maitutu­ring nang pugante si Negros Oriental Rep. Arnolfo “Arnie” Teves Jr. dahil hindi pa rin ito umuuwi sa Pilipinas kahit pinaghihinalaan pa lang na gumawa ng krimen.

“When one is suspec­ted of having committed a crime, he is already considered a fugitive; he just did not show up,” diin ng DOJ chief sa interview ng ANC. “The actions would speak louder than words. It’s that he is not showin­g up, that he is evading us, or trying to evade the law.”

Si Teves ay ikinokonsiderang isa sa tatlong mastermind sa pagpaslang kay Degamo noong Marso 4. (Edwin Balasa)