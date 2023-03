Candon City Arena hanep

ISANG mainit na panahon sa ating lahat.

Tigang na tanim at halaman sa ating paligid ang ating makikita papuntang Baguio, kung minsan nasusunog nang mag-isa ang mga tuyong dahon at tangkay sa tindi ng init. Iyan ang makikita mo ngayon sa NLEX, SCTEX at TPLEX.

Nagbukas na nitong March 24 ang pinakahihintay ng mga kababayan natin sa norte na gym – ang Candon City Arena.

Maganda ang gym, kakulay ng Maplewood ang tabla na ginamit at panghuli ang lamig ng aircon sa arena, kayang punuin ang 6,000 hanggang 8,000 capacity.

Siiyempre hindi magiging posible ang proyekto para sa Candonians kung hindi dahil sa tulong ng napakasipag na si Mayor Eric Singson at ang kanyang anak na si Gng. Kristine Singson Meehan.

Lahat ng ating kababayang Ilokano ay dumulog sa arena para saksihan ang laban ng PBA Legends at mga artista na hinati sa dalawang grupo.

Ang mga lumaro sa PBA Legends ay ang inyong lingkod Jerry Codinera, kasama sina Allan Caidic, Marlou Aquino, Vince Hizon, Noli Locsin, EJ Feihl, Kenneth Duremdes, Gherome Ejercito at political officer Cliff Mendoza.

Sa hanay naman ng mga artista, andun sina Joross Gamboa, Onyok Velasco, Mark Herras, Luis Alandy, Matt Evans, JC De Vera, Jason Abalos at Marco Alcaraz.

Dikit ang laban ng mga idolo ninyo, pero siyempre hindi mawawala ang mga kakenkoyan ni Onyok, Joross at Matt.

Hindi nag-atubiling pumirma ng autograph para sa fans ang mga Legends at artista pagkatapos ng game.

Ang pangdiin sa lahat pagdating sa dinner, grabe ang handaan! Wika nga ng isang player eh para kaming nag-dinner sa “SPIRAL RESTO” sa Sofitel.

Magmula sa bagnet, kaldereta, sashimi, sushi, pastries, red wine kumpleto kaya medyo umalalay tayo sa kain dahil mahaba pa ang biyahe ng Legends pauwi ng Manila.

Thank you so much to Cong. Kristine Singson Meehan at Mayor Eric Singson.

Abangan ang PBA Legends sa March 30, lalaro kami sa Marinduque.

See you soon mga ka-Abante at ka-Depensa diyan.