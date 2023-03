Benepisyo sa kalikasan

Sa ating unang pagdalo sa committee hearing sa Kongreso, pangangalaga sa ating kalikasan ang tinalakay po natin kasama ang mga kapwa mambabatas sa House Committee on Natural Resources. Ito ay para matiyak ang ating seguridad sa pagkain at pagkakaroon ng trabaho, at ligtas na tahanan ng mga nakatira sa coastal communities.

Pinag-usapan at naaprubahan ang House Bill (HB) 2275 na nai-file ni Camarines Sur 2nd District Cong. LRay Villafuerte sa naturang komite kung saan tayo po ay miyembro. Ang layunin ng panukalang batas na ito ay mapangalagaan at mapalago pa ang mga mangrove forest sa ating bansa.

Kasama po ang inyong lingkod, at ang mga kinatawan ng Camarines Sur na sina Cong. Migz Villafuerte ng 5th District at si Cong. Hori Horibata ng 1st District, sa paghahain ng HB 2275 sa Kongreso.

Marahil ay baka maitanong po ninyo kung bakit ba mahalaga itong panukalang batas na ito, at ano naman ang koneksyon para matiyak na meron tayong sapat na pagkain. Baka magtaka rin po kayo kung ano ba ang kinalaman ng mga mangrove sa pagkakaroon ng trabaho at pagiging ligtas ng mga nakatira sa mga komunidad na malapit sa baybaying dagat.

Ang mga mangrove po ay mga puno na tila ba nakatayo sa dagat. Ang mga mangrove tree ay ang tanging mga punong kayang mabuhay sa tubig-alat. Sa mga bansa lang na may mainit na panahon tulad ng Pilipinas nabubuhay ang mangrove.

Mahalaga ang mga mangrove bilang tirahan ng mga isda at iba pang yamang-dagat. Ang unti-unting pagkaubos ng mga mangrove ay unti-unti ring pagkaubos ng mga yamang dagat na pinanggagalingan ng ating pagkain. Dahil dito, ang mga mangrove ay mahalaga rin para sa kabuhayan ng mga mangingisda.

Ang paglago ng mga mangrove ay nakakatulong din para maprotektahan ang mga coastal community. Nahaharang ng mga mangrove ang lakas ng malalaking alon gaya ng tsunami. Nakakatulong din ang mangrove sa paglilinis ng tubig sa dagat at ilog, at gayundin sa paglaban sa climate change.

Mayaman ang ating bansa sa mga mangrove forest na tinatayang aabot sa 360,000 hectares, kaya’t importanteng maisabatas ang HB 2275.

Sa Camarines Sur, alam nila kung gaano kahalaga ang mga mangrove forest. Naitala ang Camarines Sur sa Guinness Book of World Records dahil sa pagtatanim ng mga miyembro ng El Verde Movement ng mahigit na isang milyong mangrove propagules sa loob lamang ng isang oras.

Pagsusumikapan po namin nina Cong. LRay, Cong. Migz at Cong. Hori na maipasa sa Kongreso ang HB 2275.

Bukod sa Committee on Natural Resources, tayo rin po ay nakadalo sa pagdinig ng Committee on Transportation nitong nakaraang linggo bilang miyembro nito. Tinalakay dito ang iba’t ibang panukalang batas patungkol sa mga public utility vehicle (PUV).

Isa sa mainit na isyu ngayon na konektado sa pagiging miyembro po ng inyong lingkod sa komite ay ang PUV modernization program.

Madalas akong matanong ng ating mga kaibigan sa media sa isyung ito. Ang lagi ko namang sinasabi ay kailangan na magkaroon ng maayos na pag-uusap ang lahat ng panig na may kinalaman dito.

Dapat ay mabigyang katiyakan ang mga operator at drayber ng jeepney na hindi sila mawawalan ng trabaho at hindi magugutom ang kanilang mga pamilya. Dapat ring matiyak na hindi mabubura ang tradisyonal na jeepney sa ating kultura.

Sa kabilang banda, dapat na rin tayong mag-adapt sa makabagong sistema. Dapat na rin nating isaalang-alang ang pangangalaga ng ating kalikasan at mabigyan ng pagkakataon ang mga jeepney driver na umasenso at lumaki ang kanilang kita. Panahon na rin para ang mga commuter ay makasakay naman sa mga jeepney na maayos ang takbo, malinis, komportable at ligtas.

Maraming mga dapat pag-usapan, Kaya naman irerekomenda ko po sa aming chairman sa Committee on Transportation, si Antipolo 2nd District Cong. Romeo Acop, na imbitahin ang lahat na may kinalaman sa isyu ng PUV modernization para matalakay ang lahat na dapat bigyang pansin at matiyak na walang maiiwan sa pagpapatupad ng programang itong makabubuti naman sa ating lahat.

Bagamat bagito pa lang po tayo bilang kinatawan sa Kongreso at marami pang dapat matutunan, pagsusumikapan ko pong maging mabuting mambabatas. Kasama sina Cong. LRay at iba pang mga Bicolano sa Kongreso, pagtutulungan naming maisabatas ang mga makabubuti hindi lang para sa mga taga-Bicol, kundi para sa lahat ng Pilipino. Sisisikapin din namin na ang hinaing at pangamba ng bawat sektor ay mapapakinggan at mabibigyan ng solusyon. Makakatiyak po kayo na gagawin namin ito, dahil ‘basta Bicolano, saro!’ ###