Bambol Tolentino tiwala sa mga atletang Noypi

OPTIMISTIKO si Philippine Olympic Committee (POC) President Abraham “Bambol” Tolentino na papalag ang national squad sa 32nd Southeast Asian Games kahit tinapyasan ang bilang ng kabuuang atleta sa biennial meet sa Phnom Penh, Cambodia simula Mayo 5.

Mula sa 905 ay ibinaba na sa 840 ang pinal na numerong isasabak ng bansa.

“From the previously announced 905, due to some discrepancies, passport expiring, etcetera, double entry, finally, it was, the total athletes will be 840. That’s the final [number]. Not 905,” pahayag ni Tolentino sa programang Power & Play ni dating Philippine Sports Commission (PSC) chairman at PBA commissioner Noli Eala nitong Sabado.

“Pinakiusapan lang namin last day to encode everything sa CamSOC kasi may mga problema sa form and everything,” dagdag ni Tolentino na siya ring pinuno ng national cycling federation.

Mas mataas pa rin ito sa nagdaang Vietnam Games na 656 para magtapos sa fourth place sa kabuuang 52 golds, 70 silvers at 104 bronze medals para sa nakulektang 226 medalya.

Mas pinakamarami pa rin ang 1,119 na Pilipinong atleta sa 2019 hosting para sa 56 sports.

“Kaya tayo umakyat nang kaunti from the previous because of those team events na sinalihan natin. Mayroong cricket, babae at lalaki. May football, basketball, lahat. Marami tayong team events na sinalihan, and marami tayong sinalihan na hindi natin alam kung paano lalaruin na para bang hindi tayo papayag na hindi pwedeng laruan kasi maraming formula na ginawa ang host,” paliwanag ni Tolentino.

“So, the only way to increase and to sustain everything salihan natin lahat. Madali namang practice at pag-aralan iyung iba, so that’s it,” sambit ni Tolentino. (Gerard Arce)