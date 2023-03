Bagets sa Batangas bahay-kubo theme ang photoshoot

Talaga namang sa buhay-kubo ay sari-sari ang mga halaman at gulay.‘Yan ang naisipang paandar ng isang bebot sa Batangas para sa monthly milestone ng kanyang anak.

Ito ay si Diane Kristel Mallorca mula Brgy. San Isidro, kamakailan lang ay ibinahagi niya online ang iba’t ibang ayos ng kanyang anak na si Baby hart mula noong isinilang ito hanggang siya’y mag-1 year old.

Makikita sa pictures ang mga kasuotang gulay na gawa sa customized crochet! Ilan sa mga ito ay labanos, talong, upo, mani, at marami pang iba.

Sabi ni Dianne sa isa niyang post, “Being able to share our love for Filipino culture through our bahay kubo themed shoot is already fulfilling for us.”

Dagdag pa rito, nabanggit din niya na naisipan umano nila itong gawin dahil sa pagiging health conscious niya noong siya’y preggy pa.

Bet na bet din umano ni Baby hart na chumibog ng mga gulay. Sabi niya, “Fortunately, Harrieth loves eating veggies! I am sure that she will appreciate this when she grows up.”

Ikaw, gusto mo rin ba ng ganitong tema para sa anak mo? (Moises Caleon)