Wild Wild ang West

MALAPIT na sa finish line ang 82-game regular season ng 2022-2023 NBA.

Pagkatapos nito, play-in tournament na para madetermina ang No. 7 at No. 8 spot para kumumpleto sa Playoffs cast.

Maglalaban ang No. 7 at No. 8 pagkatapos ng 82 regular season games, ang magwawagi ay ookupa sa No. 7 spot.

Ang matatalo, hihintayin ang mananalo sa pagitan ng No. 9 at No. 10.

Pagkatapos, maglalaban ulit ang natirang dalawang koponan, ang magwawagi, sa kanya ang last spot o No. 8 para sa Playoffs.

Sa pinakahuling resulta kahapon, Lunes, dikitan pa rin ang Western Conference team standings mula No. 4 Phoenix Suns (39-35) hanggang 12th spot na Utah Jazz (35-39).

Maganda na ang katayuan at tiyak na sa Playoffs ang No. 1 Denver Nuggets (50-24), No. 2 Memphis Grizzlies (47-27) at No. 3 Sacramento Kings (45-29) sa natitirang anim, pito o walong regular season games ng mga koponan.

Sokpa sa Playoffs ang Top 6, pero sa kalagayan ng Wild Wild West, hindi pa malaman kung sino ang ookupa dito.

Nasa No. 5 ang LA Clippers (39-36), No. 6 ang defending champions Golden State Warriors (39-37), No. 7 ang Minnesota Timbetwolves (38-37) at No. 8 ang New Orleans Pelicans (37-37)

Magkatabla at humihinga sa No. 9 at No. 10 sa parehong 37-38 kartada ang LA Lakers at Oklahoma City Thunder, habang No. 11 ang Dallas Mavericks (36-39).

Kaya ayan mga ka-Benchwarmer, sa ngayon ay magulo at wild pa talaga ang Western Conference ng NBA.

Kaya mahalaga ang bawat larong natitira ng bawag koponan.

‘Ika nga, bawal na kumurap!

Sa East naman, halos malinaw na ang Top 10 dahil malayo ang No. 11 kaya hindi masyado magulo.

Tutok tayo mga ka-Benchwarmer dahil mas exciting pa ang NBA games mula rito.

