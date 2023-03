Sharon, Regine sold out ang Beverly Hills show

Ginanap noong Sunday night sa Saban Theater sa Beverly Hills, California ang 5th and final show ng second leg ng ‘Iconic’ USA concert nina Sharon Cuneta at Regine Velasquez-Alcasid at sold out ‘yon!

Nakausap namin si Charles Micu na isa sa mga nakasaksi ng show na ‘yon at puno nga raw ang nasabing venue.

Ang saya rin ng show at sobrang enjoy ang fans na nanood doon.

Ang bongga talaga ng tandem ng Megastar at Asia’s Songbird, huh!

Feeling nga namin, dahil sa tagumpay ng limang shows nila sa Amerika, malamang na magkaroon sila ng third leg at baka maisama na ang ilang cities sa Canada.

Maganda rin sana kung makakapag-guest na si Ogie sa susunod na ‘Iconic’ concert tour nina Sharon at Regine, kung sakaling magkakaroon pa talaga.

Kung matatandaan, dapat ay kasama si Ogie sa second leg ng ‘Iconic’, pero hindi siya natuloy dahil hindi na pinayagang mag-leave sa ‘It’s Showtime’ dahil noong February ay matagal na siyang nawala sa ABS-CBN noontime show dahil sa dalawang ‘KilaboTitos’ shows naman nila ni Ian Veneracion sa Switzerland. (Jun Lalin)