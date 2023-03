Reese nakipaghiwalay na sa mister

In-announce ng Hollywood actress na si Reese Witherspoon ang pagtatapos ng 11-year marriage niya sa kanyang husband na si Jim Toth. Kinasal sila noong 2011 at may isang anak na si Tennessee James (10 years old)

Kapwa sila naglabas ng official announcement via Instagram.

“We have some personal news to share… It is with a great deal of care and consideration that we have made the difficult decision to divorce. We have enjoyed so many wonderful years together and are moving forward with deep love, kindness and mutual respect for everything we have created together. Our biggest priority is our son and our entire family as we navigate this next chapter. These matters are never easy and are extremely personal. We truly appreciate everyone’s respect for our family’s privacy at this time.”

Ito ang second divorce ng ‘Legally Blonde’ star. Una siyang kinasal sa aktor na si Ryan Phillippe noong 1999 at mag-divorce sila noong 2008. Dalawa ang naging anak nila na sina Ava (23) at Deacon (19). (Ruel Mendoza)

Vance magaling na sa mental health crisis na pinagdaanan

Marami ang natuwa na naging mabilis ang paggaling o recovery ni Vance Larena mula sa kanyang mental health crisis.

Sa latest post ni Vance sa kanyang social media account ay sinabi niyang, “It’s a beautiful day to be back! #GodIsGood.”

Mainit naman ang pagtanggap ng mga kasamahan ni Vance sa showbiz sa kanyang pagbabalik.

“Thanked God you‘re now back Vance… we miss you,” komento ng nanay ni Jane de Leon na si Maricor sa Facebook post ng aktor.

Ayon sa manager ni Vance na si Tyronne Escalante, humingi na siya ng sorry kay Direk Lauren Dyogi na head ng Star Magic para sa mga hindi magandang nasabi ng aktor laban sa isa sa mga big boss ng ABS-CBN.

“Nag-apologize ako for what happened, in behalf of Vance. And for sure naman, Vance naman is hindi niya rin naman intention ‘yung mga nasabi niya.”

Dagdag pa ni Tyronne na baka dala lang ng pandemic at frustrations ang crisis na pinagdaanan ni Vance, pero naniniwala siyang makakabalik ang aktor.

“Ako, nandito lang naman ako for guidance. Siguro nadala lang no’ng pandemic, out of frustrations, pero alam naman natin na magaling na aktor si Vance, makakabalik at makakabalik siya!”

Sana makabalik na agad sa trabaho si Vance at patunay ito na may maganda pa ring bukas para sa mga dumaan sa mga ganitong crisis. (Byx Almacen)