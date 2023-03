Presyo ng gasolina, diesel bagsak uli

Muling bababa ang presyo ng gasolina, diesel at kerosene simula ngayong Martes, Marso 28.

Base sa magkakahiwalay na advisory ng mga kompanya ng langis, ang gasolina ay babawasan ng P0.85 per liter; diesel ay P1.30 bawat litro, at ang kerosene ay P1.90 bawat litro.

Ito na ang ikatlong sunod na linggong nagpatupad ng price rollback. Ayon sa Department of Energy (DOE), patuloy ang pagbagsak ng presyo ng langis sa pandaigdigang pamilihan.

Sinasabing may kinalaman ito sa pagbagsak ng Silicon Valley Bank at Signature Bank sa Estados Unidos kaya nangangamba rin ang ibang bangko sa US at Europe na matulad sa dalawang bangko.

Mula Enero 2023 hanggang Marso 21, ang ibinaba sa presyo ng diesel ay nasa P2.85 per liter, habang P3.65 per liter sa kerosene. Gayunman, ang gasolina ay tumaas ng P5.50 per liter.