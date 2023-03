Passenger terminal ng Port of Calapan pangmalakasan na

Tatlong palapag na gusali na may escalators, elevators, ilang hakbang lamang buhat sa rampa ng mga barko at kayang tumanggap ng 3 libo limandaang pasahero.

Ito ang natatanging katangian ng Port of Calapan passenger terminal na bubuksan ngayong araw ng Philippine Ports Authority (PPA) sa pamumuno ng General Manager nito na si Jay Santiago.

Ang naturang pasilidad na ang magsisilbing flagship terminal ng lahat ng pantalan na nasa ilalim ng pangangasiwa ng PPA sa buong bansa.

(Lumang terminal sa Port of Calapan.)

(Ang bagong passenger terminal ng Port of Calapan.)

Bukod sa malaking bilang ng mga pasaherong kayang i-accommodate, mayroon na rin itong all-gender comfort room, prayer room, breast-feeding room at maging play area para sa mga paslit upang ang mga ito ay hindi mainip habang naghihintay ng kanilang barko.

“Kaya abot na abot tayo sa Holy Week guys, para mas ayos ang inyong paglalakbay kung kayo ay magro-roro o fastcraft,” banggit ni Santiago sa isang pahayag.

Dahil sa pagbabagong ito, inaasahang kayang-kaya nang matanggap ng Port of Calapan ang dagsa ng mga pasaherong magbabalikan sa Maynila buhat sa kanilang pagbabakasyon sa iba’t ibang lugar sa Visayas at ibang bahagi ng Mimaropa region sa darating na Mahal na Araw.

Ang Port of Calapan ang nagsisilbing gateway to mainland Luzon ng karamihan sa mga pasaherong ayaw sumakay ng eroplano buhat sa Panay Islands gaya lamang ng Boracay, Antique, Iloilo at Roxas.

Sa unang tatlong buwan ng kasalulukuyang taon, si Santiago ay nakapagbukas ng tatlong bagong passenger terminals sa iba’t ibang pantalan na pinangangasiwaan ng ahensiya.

Ang mga ito ay kinabibilangan ng passenger terminal sa Port of Masbate, Port of Coron sa Palawan at ang pinakahuli nga ay Calapan.