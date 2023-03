NU tatapusin 2 semplang

Teams W L

La Salle 8 0

Adamson 6 2

NU 5 3

UST 5 3

FEU 4 4

Ateneo 3 5

UP 1 7

UE 0 8

Mga laro Miyerkoles:

(Mall of Asia Arena)

Second Round Eliminations

12:00nn — UE vs UST (women’s)

2:00 n.h. – FEU vs DLSU (women’s)

SINIGURONG babawi sa sunod na laro ang defending champions na National University (NU) Lady Bulldogs matapos malasap ang ikalawang sunod na pagkatalo sa kamay ng undefeated na De La Salle University (DLSU) Lady Spikers sa 85th University Athletic Association of the Philippines (UAAP) women’s volleyball tournament.

Ito ang binitawang pangako ni outside hitter Evangeline Alinsug patungkol sa panibagong pagkatalo na nagresulta sa pagbagsak ng koponan sa ikatlong pwesto katabla ang University of Santo Tomas Golden Tigresses sa parehong 5-3 kartada.

“After po nung last loss namin nung Wednesday [also against La Salle], may dalawang araw po kami na mag-training. So, pinag-usapan po namin lahat na lahat po ng ginawa namin sa training gagawin namin ngayon,” pahayag ni Alinsug.

“And napakita naman po namin, pero alam namin na may kulang pa. Alam ko na may kulang pa. Pero iyun nga, sa susunod alam namin na babawi talaga kami,” dagdag ni Alinsug na sunod na makakalaban ang namomoblemang University of the Philippines (UP)Lady Maroons sa darating na Sabado sa Smart Araneta Coliseum.

Subalit bago nila maisakatuparan ang naturang pagnanais ay kinakailangang bantayang mabuti ng Lady Bulldogs ang sangkaterbang errors na inirehistro sa nagdaang laro na umabot sa 31.

Nagpakahirap na buhatin ni reigning Rookie/MVP Mhicaela “Bella” Belen ang Lady Bulldogs na bumira ng lahat ng puntos sa atake, habang umalalay rin sa puntusan si Alinsug sa 14 puntos mula sa 12 atake at dalawang blocks at pitong receptions. (Gerard Arce)