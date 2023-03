NBI kinalawit 4 seller ng pekeng GCash account

Nadakip ng National Bureau of Investigation-Cybercrime Division (NBI-CCD) sa serye ng operasyon ang apat na indibidwal na nagbebenta umano ng pekeng GCash account.

Kabilang sa mga naaresto sina Jay Cortez, Kevin Mark Maboloc, Jeffrey Miguel at Jeffrey Ilagan.

Ayon sa NBI, nakatanggap sila ng impormasyon na may mga Facebook account na sangkot sa trafficking ng GCash accounts.

Sentro umano ng operasyon ng mga suspek ang Quezon City at Tondo at nagsasagawa ng kanilang negosyo sa pamamagitan ng FB at messenger.

Sa pamamagitan ng paggamit sa undercover Facebook account, nakipagtransaksyon ang asset sa mga suspek kung saan ang kada account ni Cortez ay nagkakahalaga ng P900; P550 kay Miguel at P650 kay Ilagan.

Ayon sa mga suspek, kayang makipagtransaksyon ang bawat account ng hanggang P100,000 at kaya pa nilang mag-produce ng may 100 account.

Nagplano ng entrapment operation ang NBI noong Marso 20, 2023 kung saan naaresto sina Cortez at Ke­vin Mark sa Matandang Balara, Quezon City; sina Jeffrey at Ilagan sa North Avenue, Quezon City.

Sinampahan ng paglabag sa Republic Act of 8484 o Access Devices Regulation Act of 1998 ang mga suspek sa Quezon City Prosecutors Office. (Juliet de Loza-Cudia)