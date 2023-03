Nanay ni Daniel anak ang turing sa yumaong teen actor: Ruffa nakiramay kay Karla

Kilalang mag-BFF sina Ruffa Gutierrez at Karla Estrada kaya dinamayan ng una ang huli nang pumunta siya sa burol ng yumaong Sparkle artist na si Andrei Sison.

Kasama ni Ruffa na nagpunta sa burol ni Andrei ang bunso niyang anak na si Venice.

Hindi related by blood sina Karla at Andrei, pero kuwento ni Ruffa, parang anak na ang turing ng nanay ni Daniel Padilla sa yumaong teen actor ng GMA-7.

Tumira rin pala si Andrei sa bahay ni Karla noong 3 years old pa lang ito at last year ay bumalik na ito sa bahay ng amang si Marco Salvador dahil nag-artista na rin.

Sobrang nagdadalamhati nga raw si Karla sa pagkamatay ni Andrei at sa katunayan ay kinansela na ang bakasyon sana sa Bali, Indonesia ngayong Holy Week.

Noon pa nakaplano na pupunta sina Ruffa at Karla sa Bali, pero dahil sa pagkamatay ni Andrei sa vehicular accident ay hindi na kayang sumama pa ng nanay ni Daniel.

“Karla’s so affected. She’s so devastated. Parang anak ang turing niya kay Andrei. So sad,” kuwento pa ni Ruffa sa amin.

Nag-text din kami kay Karla para mag-condolences at nagpasalamat naman siya sa aming pakikiramay.

To our Abante readers, patuloy po nating ipagdasal ang kaluluwa ni Andrei!