Nagwalang manugang tepok sa saksak ng biyenan

Patay ang isang lalaki nang saksakin umano ito ng kanyang biyenan matapos itong magwala at atakehin ang kanyang asawa at bayaw sa San Juan, Batangas kahapon nang hatinggabi.

Nasawi bago pa man makarating sa ospital ang biktimang si Joshua Babao Araño habang tumakas naman pagkatapos ng krimen ang biyenan nito na si Joselito Rubia, kapwa residente ng Barangay Putingbuhangin ng nasabing bayan.

Sa report ng San Juan police, bandang alas-12:30 nang hatinggabi nang umuwi ang biktima at ­unang napagdiskitahan at pinagsusuntok ang kanyang asawang si Charlene at isa nitong bayaw.

Tinangka itong awatin ng suspek pero sa halip na kumalma ay pinagbalingan siya ng biktima at pinagsusuntok din.

Nakakuha ng kutsil­yo si Rubia at sunod-sunod na inundayan ng saksak sa katawan ang biktima. Pinagha­hanap na ng pulisya ang suspek na nahaharap sa kasong homicide. (Ronilo Dagos)