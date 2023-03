Megastar marunong tumanaw ng utang na loob

Bet ng mga nakapanood sa celebrity screening sa Gateway Cinema ang ‘Kahit Maputi Na ang Buhok Ko (The Music of Rey Valera)’ na tungkol sa buhay at musika ni Rey Valera.

Maraming naka-relate sa istorya ni Rey na nagsimula sa wala hanggang sa maging isa sa top composers ng bansa, pati sa mga istorya ng bawat kantang sinulat niya.

Kahit hindi ko henerasyon ang mga kanta ni Rey ay naapektuhan pa rin ako ng pelikula dahil ang laki talaga ng naging impact ng mga kanta niya, mapasaya man o malungkot, sa buhay ng mga Pilipino.

Anyway, ang kantang ‘Mr. DJ’ at si Megastar Sharon Cuneta ang nagkaroon ng malaking impact kay Rey at sa mga composer sa Pilipinas.

“Dahil si Sharon Cuneta kasi ibang klaseng singer ‘yan. Bata pa lang ‘yan, tumatanaw na ng utang na loob. Kapag kumakanta ‘yan sa telebisyon, ang unang bukambibig niya bago pa lang siya ma-interview, babatiin kaagad ‘yung composer niya. ‘Hello, babatiin ko si Rey Valera ang composer ko’,” kuwento ni Rey.

Hindi raw kilala ang mga composer noon kaya grateful si Rey sa Megastar, na nagbigay ng daan sa mga composer para makilala ng mga Pinoy.

“Ang impact kasi noong panahon namin, before Sharon, ang mga composer hindi kilala. Pero dumating si Sharon Cuneta, nagkaroon ng mukha ang composer, nagkaroon ng idea ang mga Pilipino na meron palang gumagawa ng kanta, akala ko basta kanta lang sila, gano’n. ‘Yun ang impact ng ‘Mr. DJ’ at kay Sharon Cuneta sa music industry ng Pilipinas, sa OPM. Siya ang nagbigay ng mukha sa aming mga kababayan na nasa likod lang palagi at kadalasan ‘di na nga nababayaran. Sila ‘yung nasa huli ng food chain kung tawagin,” paglalahad ni Rey.

Pinakita rin sa pelikula ang character ni Sharon Cuneta na nire-record ang kantang ‘Mr. DJ’.

Mapapanood ang ‘Kahit Maputi Na ang Buhok Ko (The Music of Rey Valera)’ simula Abril 8, 2023 bilang bahagi ng first Summer Metro Manila Film Festival. (Byx Almacen)