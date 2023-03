Mayor Sandoval sinimulan na pabahay project sa Malabon

Binigyan ng katuparan ni Malabon City Mayor Jeannie Sandoval ang pangakong pagkalooban ng disente at abot-kayang pabahay ang mga residenteng mababa ang sahod na patuloy pa ring naninirahan sa mga lugar na malapit sa katubigan sa lungsod.

Sa suporta ng National Housing Authority (NHA) ay 23 gusali ang itinayo sa Barangay Panghulo at mayroong 1,380 units para sa mga karapat-dapat na benepisyaryo.

Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., na nangarap na dapat nang makalipat sa ligtas at maayos na bahay ang maraming pamilyang Pilipino ay dumalo sa ceremonial awarding kahapon, March 27.

Ang bagong itinayong housing project ay ang St. Gregory Homes ay may laking 24-square meter floor kada unit, mayroong amenities gaya ng clubhouse, mga commercial area, school, at palengke.

Nagpahayag naman si Mayor Sandoval ng commitment na pangasiwaan ang paglilipat ng mahihirap na pamilya at indibidwal sa Malabon upang magkaroon ng matatag at ligtas na tahanan.

“Everyone deserves a place they can call home. It is the most basic right and need,” pahayag ng unang babaeng mayor ng Malabon.

“Having a home is essential for a family to achieve stability, growth, and prosperity,” dagdag ni Sandoval.

Maliban sa housing units, ang local government ng Malabon sa pamamagitan ng City Social Welfare Development (CSWD) office ay magkakaloob ng tulong at livelihood trainings at cooperative development.

Sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Jeannie ay nakitaan na ang Malabon City ng mahahalagang improvements mula sa mga repormang kanyang isinulong.