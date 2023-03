Level up laban sa human trafficking

Ang human trafficiking ang isa sa mga problema ng bansa na hindi gaanong napagtutuunan ng pansin ng gobyerno at ng publiko.

Matagal ng problema ang human trafficking sa Pilipinas at bagamat may mga programa at ginagawang hakbang ang pamahalaan, hindi ito sapat para mapigilan ang pambibiktima ng mga sindikato.

Kailangan natin ang mas maigting na kampanya at mga programa upang mabawasan ang mga nabibiktima ng human trafficking sa bansa.

Kagaya ng ginawang kampanya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa illegal na droga, ganito rin dapat kalakas ang impact o epekto ng kampanya laban sa human trafficking.

Marami na ang mga Pilipinong nabiktima ng human trafficking kaya’t huwag nating hayaang madadagdagan pa ito at magkaroon ng masamang balita na may Pilipinong namatay o nakulong sa ibang bansa dahil dito.

Sindikato ang nagpapagalaw sa human trafficking kaya dapat imulat sa taongbayan ang mga panganib at pinsalang hatid nito.

Kamakailan lamang ay pumutok ang balita na may mga Pilipinong nakapuslit palabas ng bansa sakay ng isang chartered flight na hinihinalang minaniobra ng mga sindikato.

Tanggapin man natin o hindi, matagal nang nangyayari ang human trafficking sa Pilipinas at tila ba malakas ang loob ng mga sindikato dahil wala namang nakikitang napaparusahan sa mga ito.

Ayon sa Bureau of Immigration (BI), umabot sa 472 ang bilang ng mga Pilipinong nabiktima ng human trafficking o illegal recruitment noong 2022 at hindi malayong mas malaki pa diyan ang bilang sa ngayon dahil siguradong maraming nakalabas ng bansa nang hindi natutunugan ng mga awtoridad.

Pagiging sex slave o kaya ay labor trafficking ang karaniwang kinahahantungan ng mga Pilipinong biktima ng human trafficking sa ibang bansa na naunang napangakuan ng magandang trabaho sa abroad.

Ginagawa ng mga sindikato ang online recruitment upang madaling maengganyo ang mga Pilipino na magtrabaho sa abroad kapalit ang magagandang pangako para sa ikagiginhawa ng pamilya.

Sa mga social media app pa lamang ay marami na ang nang-eengganyo para magtrabaho sa abroad kaya ito ang dapat na tinututukan ng mga ahensiya ng gobyerno, partikular ang mga ahensiyang dapat nakatutok sa kapakanan ng mga manggagawang Pilipino.

Naitatag ang Department of Migrant Workers (DMW) para pangasiwaan ang kapakanan at kaligtasan ng mga manggagawang nagtatrabaho sa ibang bansa kaya dapat na gumawa ito ng mga hakbang na magpapalakas sa mga programa laban sa human trafficking.

Kailangan nating balikan kung ano ang dahilan kung bakit itinatag ang DMW. Ito ang nag-iisang departmento na inatasan sa ilalim ng batas para mangalaga sa mga kababayang nakikipagsapalaran sa ibang bansa para makapagbigay ng magandang buhay sa kanilang mga pamilya.

Sa madaling salita, ang DMW ang dapat tumatayong gwardiya para sa mga Pilipino para hindi sila maloko ng mga illegal recruiter at human trafficker.

Bago pa lang ang ahensyang ito dahil December 2021 lang pinirmahan ni dating Pangulong Duterte ang DMW Act matapos pangunahan ni Senator Alan Peter Cayetano ang pagpasa nito sa Kongreso, pero sa tingin ko ay dapat tutukan at gawing priority ng DMW ang problemang ito.

Hindi birong magpunta sa ibang bansa sa pangako ng magandang trabaho para lamang mauwi sa pagiging overworked at underpaid na katulong – o hindi kaya’y sex worker.

Ayon US Department of State, malaking bilang ng mga Filipino migrant workers ang nagiging biktima ng sex trafficking o labor trafficking sa maraming industriya gaya sa fishing, shipping, construction, manufacturing, education, home health care, agriculture, domestic work, janitorial service, at iba pang hospitality-related jobs.

Madalas nangyayari ito sa Middle East at Asia pero kahit saan sa mundo ay nangyayari ang human trafficking dahil may nalolokong mga Pilipino.

Ang masaklap nito, karaniwang nakikipagtulungan ang mga international trafficker sa mga local network at facilitator na ang mga nambibiktima ay mga kapwa Pilipino.

Mga Pilipinong walang awang nangbibiktima ng mga kapwa Pilipino para payamanin ang mga sarili nila at ginagamit ang mga social networking site at iba pang digital platform sa pangrerecruit ng mga Pilipino na dahil sa matinding pangangailangan ay napapaniwala sa modus nila.

Ang mga nahihikayat ay binibigyan ng pekeng passport, overseas employment certificate, at kontrata para makalabas ng bansa. At tulad ng nakita natin sa February incident sa NAIA, tila may sabwatan sa mga awtoridad.

Kailangang kumilos ang DMW at magpatupad ng mga hakbang para mapatigil ang salot na mga sindikato ng human trafficking.

Ang mga biktima ng mga sindikato ay madalas na kababaihan, kabataan, mga estudyante, at iba pang vulnerable groups kaya huwag tayong pumayag ba ang mga mabiktima ay mga nanay, kapatid na babae, o anak natin.

Bahagi ng mandato ng DMW ay ang makipag-ugnayan sa Bureau of Immigration at Department of Justice para tapusin at putulin ang illegal recruitment at human trafficking.

Ayon po kay Senator Cayetano, hindi sapat ang information at mga programa bagkus ay gumalaw laban sa problema ng human trafficking.

Kaya panawagan natin sa DMW: step up, level up, move up! Tapusin na natin ang problema ng human trafficking sa bansa.###