Las Piñas nagdiwang ng kambal na okasyon

Umaapaw na serbisyo ang inilatag ng pamahalaang-lokal ng Las Piñas City para sa kanilang nasasakupan kasabay ng kambal na pagdiriwang nito ng ika-26 taon ng pagiging lungsod at ika-116 taon ng pagkakatatag kahapon.

Ayon kay Mayor Imelda “Mel” T. Aguilar, sinimulan nila ang simple pero makabuluhang pagdiriwang ng kambal na okasyon simula alas-otso ng umaga hanggang alas-tres ng hapon nitong Lunes.

Pambuwena-mano aniya ang health and wellness programs sa Verdant covered court kabilang ang libreng laboratory test sa FBS, cholesterol at blood typing, HIV screening, nutrition education, dental services, immunization para sa mga paslit na may edad 0 hanggang 59 buwan, pneumonia vaccine para sa senior citizen, family planning at chest x-ray.

Ani Aguilar, may pa-cityhood job fair din sa Robinson’s Place ang lungsod na prayoridad ang kanilang mga residente bukod pa sa mga aplikasyon at renewal sa mga green card holder.

Libre rin ang bakuna at deworming para sa mga alagang aso at pusa gayundin ang mga seedlings at fertilizers na ipapamahagi sa Verdant covered court mula alas-otso ng umaga hanggang alas-12 ng tanghali ngayong araw.

Samantala, maaaring lumahok sa Kasalang Bayan sa Marso 31 ang mga nagnanais na gawing legal ang kanilang pagsasama at magpalitan ng kanilang sumpaan sa isa’t isa.

Idinagdag pa ng alkalde na para sa kasiyahan ng mga Las Piñeros, pinamunuan ng Las Pinas Tourism and Cultural Office (TCO) ang pagtatampok sa iba’t ibang kapistahan sa lungsod kasama rito ang presentasyon ng pamosong Banda Jose.