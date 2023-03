Kristel kinuhang endorser ng Korean brand

Para sa Kapamilya star na si Kristel Fulgar, puwedeng-puwede na niyang sabihin na “Dreams do come true.” Sa part niya, ang kanyang Korean dream ay talaga namang nagkaroon ng katuparan.

Sa kanyang vlog, umiiyak na ibinahagi ni Kristel ang surpresang natanggap.

Ang Korean cosmetic brand na JulyMe kasi ay kinuha siyang ambassador. Nagsimula lang daw ito nang ma-notice siya ng brand dahil personal talaga niyang ginagamit at isini-share sa vlog niya ang tungkol sa nasabing produkto.

Since then, lumakas daw ang sales ng brand sa isang online shopping app sa Pilipinas at nalaman ng brand na siya ang dahilan. May mahigit 2 million subscribers kasi sa kanyang YouTube account si Kristel.

Puro positive ang mga nabasa naming comment ng netizens kay Kristel, “Dasurvv niya!” at “Naiiyak kami para sa ‘yo Kristel. Napakabait at napaka-grateful mo kasi lalo na sa mga supporters mo. Deserve mo ang blessing.”

Kahit ang aktor na si Benedict Cua ay napa-comment sa vlog ni Kristel ng, “Waah so happy for you!!!”

Kitang-kita sa vlog ni Kristel kung paano siya winelcome ng brand at binigyan ng importance. As a welcome gift, binigyan pa siya ng Louis Vuitton na bracelet.

Effort din naman kasi talaga si Kristel na kasalukuyang nag-aaral ngayon sa South Korea. Pati ang hangul na lengguwahe ng Korea ay marunong na rin siyang magsalita.

“It’s so big for me. Another Korean brand ang nagtiwala sa akin to be the face of their brand. Sino ba naman ako? Nakakatuwa lang na ang Korean, nagtitiwala sa akin. Sobrang laking opportunity nito sa akin at alam kong hindi ko makukuha ang opportunity na ‘to kung hindi dahil sa inyo,” ang emosyonal niyang pahayag.

So bongga! (Rose Garcia)