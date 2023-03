Kisses pinagkaguluhan sa livestream

Masaya ang Kissables, tawag sa fans ni Kisses Delavin, nang makita nila for the first time ang aktres sa isang livestream mula nang magpahinga ito sa showbiz events.

Sinugod ng Kissables ang pag-live ni Mickey Ferriols sa isang community live stream app habang nasa set ng shooting ng movie na ‘A Lasting Love to Remember’ kung saan bida si Kisses.

Hindi naman nadismaya ang Kissables dahil present sa live stream ni Mickey si Kisses na inaayusan sa mga oras na iyon.

Hindi nagpahuli si Kisses sa biruan moments nina Mickey at Bobby Andrews tungkol sa mga matataas na kanta at nagbiro pa siya na mga Mariah Carey songs lang ang kaya niya na ikinasiya naman ng fans.

Nang patapos na ang makeup ni Kisses, may isang fan na nagkomento ng “We’re so happy that Kisses is back,” na binasa ni Mickey.

Agad lumapit si Kisses sa puwesto ni Mickey at humarap sa phone at nakangiti niyang sinagot ang komento ng fan ng “I never left!”

Pak! In all fairness maski ‘di natin nakita si Kisses ng halos dalawang taon ay nandiyan pa rin ang kanyang Kissables na nag-aabang at sumusuporta palagi sa kanya.

Iba ka talaga, Kisses!