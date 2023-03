Karl-Anthony Towns pinaiyak Golden State

INAGAW ni Kyle Anderson ang pasa ni Draymond Green 14 seconds na lang sa orasan, makalipas ang tatlong segundo ay ibinaon ni Karl-Anthony Towns ang go-ahead 3 at tinalo ng Minnesota ang Golden State 99-96 Biyernes ng gabi.

Nagkaroon ng tsansa ang Warriors pero sumablay ang binulabog na 3-point attempt ni Stephen Curry bago ang buzzer.

Binitbit ng 23 points off the bench ni Naz Reid ang Timberwolves (38-37), kalahating laro na lang sa Warriors (39-37) sa No. 6 sa West.

Tumapos si Towns ng 14 points sa pangalawang laro matapos ang 52-game absence dahil sa strained calf.

May 10 points, 18 rebounds si Rudy Gobert.

Nagsumite ng game-high 27 points si Jordan Poole sa Golden State, may 20 points at 9 assists si Curry.

Umiskor ng 15 si Klay Thompson – lahat mula sa labas ng arc.

Nakaka-273 3s na si Thompson, tatlo na lang sa kanyang career-high sa isang season na nilista noong 2015-16. (Vladi Eduarte)