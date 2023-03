June Mar Fajardo dehins maililigtas San Miguel

Semis Games 3 Miyerkoles:

(Smary Araneta Coliseum)

3:00pm – SMB vs Ginebra (2-0 Gins)

5:45pm – Meralco vs TNT (tabla 1-1)

DUMATING sa Ynares Center-Antipolo si June Mar Fajardo para suportahan ang San Miguel Beer teammates sa Game 2 ng PBA Governors Cup semis kontra Ginebra nitong Linggo.

Naka-street clothes pa ang six-time MVP, nagre-recover pa mula injury.

Pumunta siya sa venue para din isukat ang kanyang immbolizer.

Nakakalakad na siya, pero ingat pa rin.

“Okay naman ako,” sagot ni June Mar nang kamustahin. “Nagre-rehabilitate pa rin.”

Nakuha ng 6-foot-10 center ang injury sa kampanya ng Beermen sa EASL Champions Week sa Osaka, Japan kaagahan ng buwan.

Pagkatapos ng 121-103 loss sa Gins, nalubog ang SMB sa best-of-five series 0-2.

Sakaling maalpasan ang deficit at magtuloy sa finals ang San Miguel, napakaliit pa rin ang tsansang makapaglaro ng The Kraken.

“I’m very happy he’s kind of walking already,” wika ni coach Jorge Gallent. “But June Mar, he’s just about to start his therapy. About three to four weeks pa.” (Vladi Eduarte)