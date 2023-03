Jolina Dela Cruz nahirang na UAAP Player of the Week

Sa dalawang sunod na panalo ng La Salle laban sa National University, hinirang bilang UAAP Player of the Week si Jolina Dela Cruz.

Kuminang ang all-around performance ni Dela Cruz sa first round matchup ng Lady Spikers sa NU kung saan tumikada siya ng 11 points at 10 excellent digs.

Nanguna naman si Dela Cruz sa atake ng La Salle sa kanilang second round rematch matapos kumamada ng 12 points at nine excellent receptions.

Dahil sa performance ng 23-year old spiker, nananatiling undefeated ang Taft-based squad sa kanilang 8-0 record.

“Siguro, nakaka-boost siya ng confidence ng bawat isa, kasi nga sinasabi ni Coach Ramil [De Jesus] na bihira mabigyan ng chance ‘yung mga team na magkaroon ng 7-0 o 8-0 and ma-sweep iyung first round,” sey ni Jolina.

Pinagpilian din para sa Player of the Week honors sina Angel Canino at Mars Alba ng La Salle, Trisha Tubu ng Adamson, Faith Nisperos ng Ateneo at Jov Fernandez ng FEU. (Cyreel Zarate)