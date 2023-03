Jema Galanza, Creamline hindi basta-basta titiklop

Mga laro Martes:

(MOA Arena/Pasay City)

Game 2: Battle-for-Bronze

4:00pm — F2 Logistics vs PLDT

Game 2: Best-of-three Finals

6:30pm — Petro Gazz vs Creamline

PANIGURADONG babawi sina Jema Galanza at ang defending champions Creamline Cool Smashers sa Game 2 ng best-of-three title showdown kontra Petro Gazz Angels sa 2023 Premier Volleyball League (PVL) All Filipono Conference finals.

Humarabas ng tig-18 puntos para sa Creamline sa Game 1 loss sina Galanza at kakamping heavy hitter na si Michele Gumabao pero hindi ito sapat sa mas agresibong Gazz para malasap ang 25-22, 24-26, 25-23, 26-24 pagkatalo.

Umalalay din si two-time MVP Tots Carlos na may 17 points at 13 receptions, maging si Celine Domingo na may 14 marka pero butata pa rin sa Angels.

Magaganda rin ang play ni Jia De Guzman-Morado na naglatag ng 21 excellent sets kaya asahan ang balikwas ng Cool Smashers sa second game finale bandang alas-6:30 ng gabi sa MOA Arena sa Pasay City.

Iba naman ang plano ng Petro Gazz, balak ng bataan ni coach Oliver Almadro na tapusin na ang serye.

Isang panalo na lamang ang kinakailangan ng 2022 Reinforced champions na Angels upang maisakatuparan ang matamis na paghihiganti sa Cool Smashers na nangwalis sa kanila noong 2022 Open Conference championship.

“We’re not taking the one-win-away, we just have to do our job, we just have to prepare, and we need to manage ourselves not to be overwhelmed, we have to be consistent, so sabi nga namin we will brief them properly, kasi tapos na iyung isang game, but hindi pa tapos iyung series so sabi nga nila mahirap to get the series,” pahayag ng first-timer finalist sa professional league na si Almadro. (Gerard Arce)