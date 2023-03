Gerald Anderson nabaitan sa GMA staff

Ang daming na-excite nang makita si Gerald Anderson sa bakuran ng GMA-7, ha!

Ang rason nga kung bakit nasa GMA compound si Gerald kamakailan ay dahil sa bonggang-bonggang guesting niya sa ‘Family Feud’ ni Dingdong Dantes.

Sabi nga ng mga nakasaksi, hindi nila inaasahan na makikita nila si Gerald sa GMA studio, ha!

Dahil promo kasi ng ‘Unravel’ movie nila ng Kapuso star na si Kylie Padilla, kaya go talaga si Gerald sa GMA.

“First time ko sa ‘Family Feud’, at first time ko rin sa GMA studio. So very exciting. Mababait ang mga staff!” sabi pa ni Gerald.

Makikita sa video ng GMA Network ang masayang kamayan nina Gerald at ng host na si Dingdong Dantes.

Anyway, magkalaban sina Kylie at Gerald sa Family Feud, at abangan na lang kung sino ang nanalo sa kanila.

Siyanga pala, kaaliw na hanggang ngayon ay may mga fan pa rin pala sina Gerald at Sarah Geronimo, ha! Pinost nga ni Gerald sa IG story niya ang regalo ng #ashraldph fan club. Hindi pa rin pala nawawala ang pag-asa nila na darating ang araw na magkakasama uli sa pelikula sina Sarah at Gerald, ha! (Dondon Sermino)