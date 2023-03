Gandara atleta butas ang bulsa

MAHILIG sa mahahabang ‘stick’ ang atleta na ito na sobrang seksi at ganda.

Paborito niya na hinihimas-himas ang matigas na dulo ng ‘stick’ bago siya magtangka na malampasan ang pinakatuktok na maaabot.

Gayunman, dismayado ang maganddang pambansang atleta na maikukunsidera bilang kandidata sa Binibining Pilipinas dahil sa kawalan ng dapat na makuhang suporta at pinansiyal na tulong mula sa kanyang asosasyon halos ilang linggo na lamang bago ang nalalapit nitong pagsabak sa isang internasyual na torneo.

“Hey, I am terribly broke,” bulalas ng matangkad at balingkinitan ang katawan na atleta pagkakita nito sa matalik na kaibigan pagdating mula sa pinagsasanayan na bansa.

Ipinaalam ng maputi at kaakit-akit na atleta na kinapos ang kanyang bulsa dahil sa paggastos sa kanyang pagbiyahe para sumabak sa isang torneo na kinakailangan nitong salihan upang mapanatili ang kanyang silya at maipakita ang kanyang kahandaan na makapag-ambag ng medalya sa internasyunal na kampanya ng kanyang asosasyon.

“Is there a cash prize?,” sabi pa ng flat ang dibdib ngunit matambok ang puwet na bumagay sa kanyang tatlong abs na bahagi ng tiyan.

“I don’t have enough cents here and I need to make sure I get back my reimbursement as early as possible,” sabi pa nito. (Lito Oredo)