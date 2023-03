Carlos emotional dahil inakalang ‘di na makakapaglakad

Tinggal na ang cast sa kaliwang tuhod ni Carlos Agassi at unti-unti na itong nakaka-recover sa naging aksidente niya noong nakaraang taon kunsaan napuruhan ang kanyang kaliwang tuhod dahil sa paglalaro ng basketball.

Naging emotional si Carlos dahil nangamba rin siya na baka hindi na siya makatayo o makapaglakad ulit dahil sa pinagdaanan niyang operasyon sa tuhod.

Post niya sa Instagram, “Leg update. Surgical left leg 140 degree flexion and normal extension, good right leg normal but got bakers cyst from physiotherapy exercises, trying to regain the muscle size of surgical leg to right leg. lesson learn , do your own research and do whats good for you. No one else will endure, the pain, suffering and expenses of surgery medicine and rehab plus the effort, down time also of not being able to work and do normal routine, trust your gut feel trust yourself. love yourself.”

Patuloy naman ang physical therapy ni Carlos para bumalik ang lakas ng pareho niyang mga binti. Nagpapasalamat siya sa kanyang girlfriend na si Sarina Yamamoto na inalagaan siya habang nagpapagaling siya.

Ngayon ay mabilis nang nakakapaglakad si Carlos at bumalik na siya sa pagwo-workout para bumalik ang dati niyang maskuladong pangangatawan. (Ruel Mendoza)