Bag gawa sa meteorite binebenta ng P2 milyon

Viral ngayon online ang bagong bag na talaga namang literal na kakaiba sa buong kalawakan!

Ito ay ang limited edition item na “Meteorite Swipe Bag” na gawa sa meteorite. Parte ito ng Fall/Winter 2023 collection na inilabas ng Coperni, isang French company.

“Combines archeology, design, and classical and primitive art,” paglalarawan dito. May sukat itong 9 x 12 x 23 centimeters habang may bigat na 1.8kg.

Makikita sa official picture nito ang dark grey na kulay nito. Ayon sa mga ulat, pinaniniwalaang bumagsak ito sa Earth halos 55,000 years na ang nakalilipas at certified 100% na legit at authentic.

Dagdag pa rito, una umano itong nadiskubre sa France noong 1968 at ngayong taon lang inukit o idinaan sa proseso ng carving.

Sa usapang presyo, nagkakahalaga ang bag na ito ng $43,000 ( P2 million) kung saan kasama sa polisiya na ito ay ‘non refundable’.

“Each piece is exclusively handmade, so the shape may vary slightly from the picture. The meteorite will be individually sourced per each order and can come from various locations, depending on where the meteorite fell on earth. The rare Stone is crafted by hand and incorporated into the bag by the Italian factory Semar,” saad sa kanilang website.

Ikaw, bet mo ba ng ganitong bag? (Moises Caleon)