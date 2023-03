Masaya at matagumpay ang naging pagdiriwang ng ika-86 Araw ng Dabaw sa home city ng inyong Kuya Pulong nitong mga nakaraang araw ng Marso. Ito ang unang face-to-face celebration ng Araw ng Dabaw mula ng mahinto dahil sa COVID-19 pandemic.

Kaya naman hindi pinaglagpas ng aking nakababatang kapatid na si Mayor Sebastian ‘Baste’ Duterte na gawing espesyal ang pagdiriwang ng okasyong ito ngayong taon.

Sinimulan noong March 1 ang month-long celebration ng Araw ng Dabaw sa pamamagitan ng misa ng pasasalamat sa San Pedro Cathedral at sinundan ng napakaraming exciting na kaganapan tulad ng mga music and street art festival, variety show, drone show, academic research competition, battle of the bands, folkdance contest, food festival para sa mga government employees, at ang coronation nights ng Reyna Dabawenya at Mutya ng Dabaw.

Ang pangwakas na selebrasyon ng Araw ng Dabaw noong March 18—ang makulay na Parada Dabawenyo—ay dinaluhan ng inyong Kuya Pulong kasama si Mayor Baste at ang aming kapatid na si Vice President at Education Secretary Inday Sara Duterte, na dati ring naging mayor ng Davao City.

Libu-libong turista ang nagpunta sa Davao City dahil sa maraming masayang aktibidad na inilatag ni Mayor Baste para sa Araw ng Dabaw, bukod pa riyan ang Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibits (Mice) Conference (MiceCon) 2023 na ginanap noong March 1 at ang Alveo Ironman Triathlon na gaganapin sa March 26. Napuno ang mga hotel at iba pang matutuluyan sa Davao City.

Maging ang mga nagsara ng mga inn, hostel at mga condominium unit na hindi ginagamit ay pinakiusapang magbukas para may matuluyan ang mga dumagsang bisita sa lungsod. Inasahan na aabot sa 200,000 tourists ang bibisita sa Davao sa Marso ng kasalukuyang taon, pero tila nalagpasan na ang bilang na ito.

Masaya ang inyong Kuya Pulong dahil ang pagdagsa ng maraming turista ay lalo pang nagpasigla sa ekonomiya ng Davao City at nakatulong sa marami na magkaroon ng dagdag na trabaho at kita.

Kasabay ng pagdiriwang ng Araw ng Dabaw, tayo naman ay nag-report sa ating mga kababayan ng ating mga nagawa nitong huling anim na buwan sa Kongreso.

Kasama na rito ang ating paghahain sa Kamara de Representante ng 39 bills mula October 2022 hanggang March ngayong taon. Sa kabuuan, 137 bills na ang ating nai-file mula ng tayo ay muling maupo noong Hulyo bilang kinatawan ng 1st District ng Davao City.

Ilan sa ating mga naifile na bill ay may layuning mabigyan ng monthly subsidy o allowance ang mga magulang ng mga children with disabilities; maging libre ang taunang medical checkup ng mga Pilipino; maprotektahan ang mga senior citizens mula sa karahasan, pang-aabuso at pagpapabaya; at mabigyan sila ng mas maraming oportunidad na makapagtrabaho pa.

Mula noong October 2022, nakapagsimula tayo ng 37 infrastructure projects tulad ng mga kalye, fire station, multi-purpose buildings, mga evacuation center, drainage at water system.

Ang ating tanggapan ay nakapagbigay rin ng ayuda sa mga nawalan ng trabaho, mga pasyente sa ospital, senior citizens, persons with disabilities, mga estudyante, mga nasunugan at binaha, at mga nangailangan ng burial assistance. Sa kabuuan, may mahigit 36,000 Dabawenyo ang nabigyan ng tulong ng aming tanggapan mula October 2022.

Kasama ang accomplishments na ito bilang handog sa aking mga kapwa-Dabawenyo sa pagsapit ng aking kaarawan noong nakaraang linggo. Daghang salamat sa lahat ng bumati sa aking birthday at sa patuloy na pagsuporta sa inyong Kuya Pulong. @@@