Ano ba talaga: MVIC o PETC?

Muli na naman pinag-uusapan ang MVIC at PETC dahil sa dalawang development kamakailan.

Una ay ang lumabas na bagong Department Order (No 2023-008) mula sa opisina ni DOTr Sec Jaime Bautista. May mga bagong regulasyong inilabas hinggil sa paggamit ng mga Motor Vehicle Inspection Centers (PMVIC) at Private Emission Testing Centers (PETC). Eto ang dalawang sistema sa pagsasagawa ng road worthiness inspection ng mga sasakyan bago mai-rehistro.

Ipinagdiinan ni DOTr Sec Jaime Bautista na mahalaga ang mga MVIC at PETC para siguruhin na ligtas gamitin ang mga sasakyan at makakaiwas sa mga banggaan.

Sa MVIC, ini-inspection ang buong sasakyan at automatiko na ipinapasok sa LTO database ang resulta kaya isang lakad na lang ang rehistro. Sa PETC, kinukuha muna ang emission test samantalang ang road worthiness inspection ay ginagawa sa LTO office bago mai-rehistro ang sasakyan. Halos pareho lang naman ang bayad sa dalawang sistema, pero tipid sa oras kung sa MVIC.

Sinabi ng Kalihim na mas mapapangalagaan ang mga motorista at pedestrian ng MVIC program dahil automated ang testing na ginagawa sa mga eto. Limitado ang human intervention, bukod pa sa mahigpit ang inspection standards.

Nilinaw rin ng Kalihim na magkaiba ang MVIC sa PETC. Mas mabusisi ang inspection ng MVIC dahil kasama ang ilang functions ng sasakyan tulad ng brake system, wheel alignment at iba pa.

Dala ng ilang problema, kasama na ang pandemya, kulang pa rin ang bilang ng MVIC sa Pilipinas. Ang PETC naman, marami ang tinanggalan ng accreditation dahil sa anomalya tulad ng “no-show” at pamemeke ng resulta.

Layunin ng DO 2023-008 na abilisin ang processing ng mga aplikasyon at bigatan ang penalties sa mga sumusuway na PETC at MVIC.

Pero teka lang. Noong 2018, may 138 na lugar ang binuksan para sa MVIC. At dahil kulang yan para sa buong bansa, nagbukas ulit ng 206 lugar noong December 2021. Ayon sa ating informante, 140 ang pumasok na aplikasyon noong 2022 pa, pero hangga ngayon wala kahit isa ang naaksyunan.

Sec Jaime Baustista, hindi kaya ang problema ay nasa komite na humahawak sa mga aplikasyon? Kailangan pa ba ng DO para kumilos ang komite?

Ang ikalawang pinag-uusapan ay ang lumitaw na aligasyon ng LTO Region VII na merong MVIC ang sinasadyang ibagsak sa road worthiness inspection ang sasakyan.

Mariin etong inalmahan ng VICOAP (Vehicle Inspection Center Operators Association of the Philippines), ang samahan ng mga pribadong operator ng MVIC. Ayon sa grupo, imposibleng mangyari eto sa sinusunod nilang proseso.

“The data gathered is then automatically uploaded to the LTO’s database where the final result is then either tagged as ‘PASS’ or ‘FAIL’ by the LTO,” sabi statement ng VICOAP.

Linawin lang natin na sa kasalukuyan, ang pinagbabasehan ng LTO para sabihin na bagsak ang isang sasakyan ay tanging “visual inspection” at “emission test”. Bukod sa written report, ipinapasa rin ng MVIC sa LTO ang mga litrato at video ng inspeksyon. Ang iba pang test ay di puedeng dahilan para bumagsak sa inspekyon ang sasakyan.

Hindi ba kabisado ng isang LTO regional director ang prosesong sinusunod ng MVIC, at PETC? Imbestigahan na nga para magka-alaman.