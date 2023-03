Angelica wapakels na ibinalandra ang katawan

‘Wapakels’ ang drama ni Angelica Panganiban nang ibahagi niya sa Instagram ang kanyang pigura karga ang mestihahin at cute na anak.

Kinunan ni Angelica ang sarili sa salamin habang nakatingin sa cellphone niya ang baby.

Nakasuot ng two-piece high-waist black underwear ang aktres.

Bagamat, pumayat na ang aktres sa porma ng katawan niya, pero makikitang nawala na ang kurba o hubog ng kanyang pigura.

Pero sa wagas na pagkakangiti ni Angelica sa larawan na ‘yon at sa pagbalandra niya ng kanyang katawan, obvious na proud ang aktres sa kanyang kabuuan lalo’t alam naman ng lahat na masaya siya sa kanyang estado, lalo na ang pagiging nanay sa isang healthy baby girl.

Ito ang ilang reaksyon ng fans sa itsura ni Angelica: @riri_yah29, “Ahlabit (I love it) specially those tummy Im so proud of you are such a real in person walang kaarte arte.” @janethnicole, “sa tuwing magpu-post ka ms. Angge at makita ko si baby mo sobrang saya sa puso ko sana makita ko baby mo in person.”

Noong Sunday kinunan ang larawan para ibalandra ng aktres ang bigay na bathing suit ng kaibigang si Glaiza De Castro.

Biniro pa nga ni Glaiza si Angelica sa katapangan nitong magpa-sexy at sinabing, “Fierce ng datingan natin yan bata??” (Rey Pumaloy)