Alex Eala nakahirit ng dagdag motibasyon

NAKAHANAP ang 2022 US Open Juniors singles champion na si Alexandra “Alex” Eala ng dagdag na motibasyon at pagpapalakas ng kumpiyansa dahil sa mga komento ng mga US Open champion na sina Carlos Alcaraz at Bianca Andreescu na pawang papuri ang mga sinasabi sa kanyang papaangat na potensiyal sa Women’s Tennis Association (WTA) Tour.

“A short yet unforgettable run here in the Miami Open. Moving forward even more motivated to continue my work. See you next year!,” post lamang ng 17-anyos na Globe Ambassador at Rafa Nadal Academy scholar na si Eala matapos ang early exit sa 2023 Miami Open kamakailan.

Isa si World No. 1 Alcaraz na nagbigay inspirasyon na kahit hindi sila personal na nag-uusap ni Eala ay sinabi na alam niya ang resulta ng kanyang kapwa teenager sa lumipas na 2022 season kabilang ang kanyang pagkapanalo sa US Open Juniors singles final.

“I remember when I was watching her results in the juniors, I thought she has to play in the WTA,” pahayag ng 19-anyos na Spanish champ sa mga mamamahayag sa Mubadala World Tennis Championship sa Abu Dhabi, UAE.

“She has the level and in 2023, I’m sure she’s gonna do great results,” dagdag ng pinakabatang ATP World No. 1 na mayroon na ngayong walong titulo na ang pinakahuli ay mula sa 2023 Indian Wells Masters.

Para naman kay Andreescu ng Canada, napag-usapan niya ang tungkol sa kanyang sesyon ng pagsasanay kasama si Eala noong Enero sa Thailand Open, kung saan lumabas si Eala sa unang round bilang qualifier at si Andreescu ay lumabas bilang semifinalist.

Sinabi ng dating World No. 4 at tatlong beses na WTA titlist na nakausap niya si Eala sa kanilang pagsasanay sa True Arena Hua Hin Sports Club.

Itinala ni Eala ang kanyang propesyunal na grand slam debut sa Australian Open ngayong taon na may qualifying first-round finish. (Lito Oredo)