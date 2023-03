5 minutong Caloocan-Manila trip bet ni Marcos

Nagpahayag ng pag-asa si Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na magiging limang minute na lamang ang biyahe mula Caloocan City patungong Maynila.

Sinabi ito ng pangulo nang pasinayaan ang NLEX Connector Caloocan-España Section nitong Lunes.

“This road project will form an integral part of the Luzon’s spine expressway network which in turn is a component of the Philippine high standard highway network. Once completed this connector shall provide another alternate route that will reduce travel time for our motorists,” wika ni Marcos sa kanyang talumpati.

“Nagtitinginan kami kanina noong sinabi Manila-Caloocan will be five minutes. Sa buong buhay natin never pa natin nakita ‘yong five minutes na galing Caloocan hanggang Maynila… baka ‘yong ating pangarap ay matupad na,” anang pangulo.

Ang connector din aniya ang magpapagaan sa biyahe ng mga cargo truck mula North patungong South at vice versa. (Prince Golez)