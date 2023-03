3 pang kasabwat tintugis – Remulla: ‘Cong Teves mastermind sa Degamo killing’

Isiniwalat ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla nitong Lunes na isa si Negros Oriental Rep. Arnolfo “Arnie” Teves Jr. sa ikinokonsiderang mastermind sa pamamaslang kay Governor Roel Degamo noong Marso 4.

Sa isang ambush interview, sinabi ni Remulla na posibleng dalawa o tatlo ang mastermind sa pamamaslang at maaari silang makontak sa telepono o sa social media.

“They can be contacted, I think. There’s always social media. Meron namang social media diyan. Meron nga ‘yong isa parang nag text sa akin. I told you about it last week. Congressman Teves texted me,” sagot ni Remulla sa tanong kung matutumbok na ng mga imbestigador ang utak ng pamamaslang kay Degamo.

“I think they’re considered — they’re being considered as masterminds, but I don’t know yet,” dugtong ng kalihim.

Sa interview naman ng CNN Philipines, tinanong si Remulla kung bakit kinonsiderang mastermind si Teves sa pamamaslang kay Degamo.

“Saan ba nagkita-kita ang mga taong ito at saan ba sila tumira? Ano bang ginamit nilang safehouse? Sino ba may-ari? Based on that puwede na talaga siyang i-indict but we’re still looking at the other evidence that is there,” paliwanag ng DOJ chief.

“Meron pa kaming hinahanap na mga tao na makakatulong pa para maisarado ang buong kaso kasi may mga dalawa o tatlong tao pang nawawala na may kinalaman sa pagkamatay ni Governor Degamo na hindi pa namin nakukuha,” dagdag pa niya.

Sinabi naman ng abogado ni Teves na si Atty. Ferdinand Topacio na masyadong malabo ang pinagsasabi ni Remulla kaya magkokomento na lang sila kung may malinaw nang hakbang ang DOJ.

Si Degamo ay pinagbabaril ng mga armadong kalalakihan sa compound ng kanyang bahay sa Pamplona, Negros Oriental noong Marso 4 habang namimigay ng ayuda sa mga mahihirap na constituent­. Walo pang inosenteng sibilyan ang namatay sa pamamaril.