1 pang magbabaon kay Teves hina-hunting ng DOJ

Inamin ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na may hinahanap pa silang isang tao na lalong magbabaon kay Negros Oriental 3rd District Rep. Arnolfo Teves Jr. sa kaso ng pamamaslang kay Gov. Roel Degamo at walong iba pa.

Hindi sinabi ng kalihim kung ano ang partisipasyon sa krimen ng taong hinahanap nila pero magiging susi umano ang impormasyong ibabahagi nito para lalong madiin at tumibay ang mga ebidensya nila laban sa kongresista.

Una nang inamin ng isa sa mga suspek na kasama siya sa naunang dalawang pumalpak na tangkang pagligpit sa gobernador.

Dahil dito kung kaya’t itinuturing siya ng DOJ na kabilang sa mga ‘major player’ sa krimen.

Samantala, aminado rin ang kalihim na nagkakaiba ang salaysay ng ilang suspek tungkol sa pagpatay sa gobernador pero hindi aniya ito makapagpapahina sa kaso.

“But this is because this is according to their recollection, but most of them are within the same plane, in the same reality, that happened on that day, ani ng kalihim sa panayam ng GMA.

Pinatay si Degamo at walong iba pa habang namamahagi ito ng ayuda sa kanyang mga nasasakupan sa loob ng kanilang compound sa bayan ng Pamplona noong Marso 4.