Why do you love KC? Because she’s just the one! – Mike

‘Kaaliw ang businesswoman-philanthropist na si Chemist Pinky Tobiano na BFF ni KC Concepcion. Sa dinner kasi nila para sa businessman-friend nilang si Rajiv Chandiramani kung saan isinama ni KC ang Swiss-Filipino boyfriend niyang si Steve Michael Wuethrich, inusisa ni Pinky ang isa sa mga bisita na si Chavit Singson.

Sey ni Pinky kay Manong Chavit, “Hello, Gov. Ano’ng wish natin for KC, and for Mike?” na sinagot naman nito ng, “Well ang wish ko sa kanilang dalawa, ‘di masyadong matagal ‘yung bakasyunan nila. Kailangan iklian. ‘Yung isang buwan matagal ‘yon.”

Sagot ni KC, “Sige, tama po!”

Humirit naman si Pinky ng, “What is sweet Mike? Sige nga pakitaan n’yo ako ng sweet. Mike, why do you love KC?” at sobrang kilig lahat sila sa sagot ng boyfriend ni KC na, “Because, she’s just the one!”

My gosh, super kilig talaga at feeling ko mauuwi sa kasalan ang relasyong KC-Mike at dalawa sina Pinky at Manong Chavit sa magiging principal sponsors.

‘Yun na!

Gerald guest sa ‘Family Feud’

Nag-taping ang Kapamilya hunk na si Gerald Anderson sa ‘Family Feud’ ng GMA-7.

Kalaban ng team niya ang team ni Kylie Padilla.

Para sa promotions ng pelikulang ‘Unravel’ ang guesting na ‘yon ni Gerald sa Kapuso game show na iniho-host ni Dingdong Dantes.

Tsika ng isang source, sa first anniversary week daw ng ‘Family Feud’ (April 10-14) ipapalabas ang episode na ‘yon.

At least nakapag-guest si Gerald sa Kapuso Network. I’m sure may gagawa ng issue na lilipat na sa GMA-7 ang boyfriend ni Julia Barretto. Hehehe!