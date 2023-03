Todo iyak sa premiere night: Dennis ‘natakot’ sa Gerald-Julia kasal, may mensahe kay Leon

Super iyak si Dennis Padilla sa premiere night ng ‘Kahit Maputi Na Ang Buhok Ko (The Music of Rey Valera)’.

“Nakakaiyak. Hindi ko ini-expect na nakakaiyak,” sabi ni Dennis.

Papel ng isang sepulturero na nagmamahal sa isang bayarang babae (Rosanna Roces) ang ginampanan ni Dennis. Maraming nakakaiyak na moment si Dennis, at sabi nga, parang may mga eksena na bagay na bagay sa kanya, na patingin-tingin lang sa malayo kay Osang, habang tumutulo ang luha.

‘Di ba nga, sa ngayon ay hanggang tingin lang sa malayo si Dennis sa kanyang mga anak?

“Basta ang ganda ng pagkakagawa ni Direk Joven Tan. Very inspiring ang kuwento. Tapos ang gaganda ng mga kanta. Magugustuhan ito ng lahat ng mga Pinoy,” sabi pa rin ni Dennis, na ang pinakamalapit daw sa puso niya na kanta ni Rey Valera ay ‘Maging Sino Ka Man?’ na pinagbidahan din ni Robin Padilla, at siya ang nag-side kick noon.

“Nanalo ako ng award sa movie na `yon, new movie actor of the year!” chika ni Dennis.

Siyempre, nagtangka ang showbiz press na tanungin si Dennis tungkol sa mga anak niya. Lalo na sa sinabi ni Gerald Anderson na si Julia Barretto na talaga ang pakakasalan ng Kapamilya actor.

“Mag-concentrate muna tayo sa promo ng ‘Kahit Maputi Na Ang Buhok Ko’!” tila takot at paiwas na sagot niya.

May plano raw si Leon Barretto na mag-showbiz na rin, ano ang masasabi ni Dennis?

“Bagay naman kay Leon. Matangkad. Guwapo. Buti na lang mana sa akin! Hahahaha!

“Siguro, kung mahal niya ang craft niya, pagbutihin niya ang pagtatrabaho. Okey naman sa akin.”

Handa na raw si Leon na magkausap sila ni Dennis?

“Nakaka-miss. Sana… sana…,” sabi lang ni Dennis.

Anyway, iniwasan na nga ni Dennis ang lahat ng mga tanong tungkol sa kanyang mga anak. Lahat ng tanong tungkol sa kanila ay sinasagot lang ni Dennis ng “Sa April 8 na po ang showing namin.”

Julie, Rayver nagpakilig sa GenSan

Maaga pa lang nitong Linggo (March 26) ay marami na ang nag-aabang na mga fan nina Julie Anne San Jose at Rayver Cruz sa General Santos City.

Eh kasi nga, may dalang pakilig, good vibes ang mga bida ng pelikulang ‘The Cheating Game’.

Dinayo nga nina Juli at Rayver ang KCC Convention and Events Center, KCC Mall, para paligayahin ang kanilang mga fan doon, na matagal na ngang nagri-request na makita sila ng personal.

Well, lalo ngang pinainit nina JulieVer ang panahon, dahil pinasilip na ang trailer ng ‘The Cheating Game’ na first-ever film nila together.

Anyway, marami nga pala ang nakapansin na sa last bonding ng pamilya Cruz, palagi lang nakatulala si Rayver kay Julie, kapag kumakanta ito. Sobrang proud nga raw si Rayver kay Julie, at sobrang baliw sa pagmamahal sa dalaga.