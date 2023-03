Teves pinauuwi ng ‘Pinas ni Speaker Romualdez

“Umuwi ka muna bago natin pag-usapan mga request mo.”

Ito ang diretsahang mensahe ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez kay Negros Oriental Cong. Arnulfo Teves na patuloy pa ring nananatili sa ibang bansa.

Ayon kay Speaker Romualdez, hindi dapat idaan ni Teves sa social media ang kanyang kahilingan.

“Bakit hindi niya sabihin ang gusto nya sa harap ko at sa harap ng mga kasamahan nya sa kongreso? Bakit kailangan sa social media nya pinadadaan?” aniya.

“Paano namin malalaman kung sinsero sya sa sinasabi nya about sa threat sa buhay nya o wala syang kinalaman sa kaso?” pahayag pa ng lider ng kongreso.

“Just come home. After all, may kasabihan that truth will set you free kung inosente ka,” aniya pa.

Sa ngayon ay suspendido na dalawang buwan si Teves dahil sa patuloy na pananatili sa ibang bansa at tumangging umuwi bagamat natapos na ang travel authority nito noon pang Pebrero.