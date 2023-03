Seth si Francine lang gustong maka-date sa prom

Plinano at talagang in-effort-an ng husto ni Seth Fedelin ang ginawa niyang surprise ‘promposal’ sa ka-love team na si Francine Diaz. At masaya nga siya dahil achieved at successful daw ang kanyang ginawa.

Sey ni Seth nang makausap namin sa launching niya bilang bagong ambassador ng BNY, “Tinanong po ako kung magpo-propose ako, naisip ko, ‘Bakit hindi natin ito i-shoot?’ Tapos sabi ko, ‘Pahingi po akong drone’. So, plinano namin. Pati ng mga kaibigan ko. Nagpunta ako ng Bulacan, sa Bocaue, may fireworks po akong binili. Nag-Dangwa pa ‘ko.

“Magpo-propose na rin ako, bakit hindi pa all-out, minsan lang mag-prom. Siyempre, yes ang sagot niya. Buti na lang,” natatawang sabi ni Seth.

Na-surprise naman daw talaga si Francine sa ginawa niyang proposal.

“Sabi niya sa akin, hindi raw niya ine-expect na magagawa ko ‘yung proposal. Pero sabi ko sa kanya, wala pa tayo sa exciting part,” kinikilig pang sabi niya.

Puwedeng sabihin na parang given naman na si Francine na talaga ang aayain niya sa ‘Star Magic Prom’ on March 30 at kung kanino siya magpo-propose dahil ito ang ka-love team niya. Meron silang kasalukuyang series, ang ‘Dirty Linen’ at may sisimulang bagong serye, ang ‘Fractured’.

Pero sey ni Seth, “Siya… siya lang po.”

RK si Jane na ang the right one

Matagal ang naging audition para sa aktor na puwedeng gumanap bilang si Rey Valera sa biopic nito na ‘Kahit Maputi Na Ang Buhok Ko: The Rey Valera Story’, isa sa mga official entry sa Summer Metro Manila Film Festival na magsisimula sa April 8 at tatagal hanggang April 18.

Pero ang nagwagi nga ay si RK Bagatsing kahit na hindi na siya dumaan sa audition.

“Totoo naman po ang sinabi ko na I was not the first or second choice. Pero siguro po, timing na rin ng universe. Hindi ko na po kinuwestiyon ang desisyon nila kung bakit ako,” nakangiti niyang sabi. “Pero no’ng time na ‘yon, tinatanong nila ‘ko kung kaya ko ba, kaya ‘ko. Kumakanta ‘ko, pero hindi naman ako singer. Sabi naman nila, kailangan nila ang acting part.”

In fairness, talaga namang nabigyang-buhay ni RK ang katauhan ng singer at pinalakpakan siya ng husto sa ginanap na premiere night.

Sa isang banda, masaya rin si RK sa usaping puso dahil 2 years na ang relasyon nila ni Jane Oineza na suportado rin siya sa premiere pa lang na kasama niyang nanood.

Nang tanungin namin ito kung sa tingin niya ay si Jane na nga, “Oo naman,” ang mabilis niyang sagot.

May sikreto ba na umabot na sila ng 2 years?

“Ang sikreto, tanggapin n’yo ang isa’t-isa na hindi perpekto at pareho kayong work-in-progress at suportahan n’yo ang isa’t-isa. Ibigay n’yo ang unconditional love.”