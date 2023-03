Roberto Suelo, Jr. walastik sa Tarlac Chess

NAKIPAGHATIAN ng puntos si FIDE Master Roberto Suelo, Jr. kay Sherwin Tiu sa seventh at final round upang sikwatin ang korona sa 1st San Manuel Chess Tournament Open na nilaro sa Cultural Center sa Tarlac City nitong Sabado.

Nakalikom si 1996 Philippine Junior champion Suelo, Jr. ng anim na puntos kaya sumalo siya sa four-way tie sa top spot kasama sina Tiu, IM Ronald Bancod at Kelly Rancap sa event na ipinatupad ang seven rounds Swiss System.

Pero nang idaan sa tiebreaks points ang pagkakabuhol-buhol ng apat na woodpushers sa tuktok ay hinirang na kampeon si Suelo, Jr.

Lumanding sa second si Tiu, third si Bancod at pumang-apat si Rancap.

Nasa pang-lima si Romeo Alcodia,sunod sina Amir Mamariong (6th), Anwar Cabugatan, (7th), NM Marlon Bernardino (8th) at Carlo Lucas (9th) na parehong nagrehistro ng 5.5 puntos. (Elech Dawa)